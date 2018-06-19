Британские букмекеры верят в победу России в матче с Египтом

Британские букмекеры назвали фаворита предстоящего матча группового этапа ЧМ-2018 Россия — Египет. Им стала российская сборная. Коэффициенты ставок на сайтах крупных британских букмекерских компаний распределились в пользу команды РФ, пишет РЕН ТВ.

По предварительным оценкам, вероятность того, что российская сборная одержит очередную победу в групповых матчах, приближается к 48%, 25% отводится шансам футболистов из Египта получить первые три очка, а вероятность игры вничью равна 33%. В гол Дениса Черышева из российской сборной верят 26% букмекеров, в гол египетского нападающего Мохаммеда Салаха — 34%.

Матч Россия — Египет состоится в Санкт-Петербурге 19 июня.

Чемпионат мира по футболу стартовал 14 июня, он продлится до 15 июля. ЧМ-2018 проходит в 11 российских городах. Сборная России играет в группе А с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

В перерывах между матчами российские и иностранные болельщики летают в Крым. Полуостров стал лидером по бронированию авиаперелетов среди футбольных фанатов.