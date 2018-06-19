Со всеми неудобствами

Сегодня сборная России поспорит с Египтом за выход в плей-офф и постарается доставить сопернику максимум неприятностей. А накануне явные фавориты турнира едва не потеряли очки в турнирной таблице. Подробности — в материале издания «Спорт-Экспресс», подготовленном специально для портала iz.ru.

Парад нелепых промахов

Первый понедельник чемпионата мира представлялся совсем не тяжелым. И даже не скучным, как за ним часто водится. Все три матча имели одинаковый расклад: сильные европейские команды против не очень сильных с других континентов. И поэтому обещали, как минимум, результативный футбол – пусть и с заведомо предсказуемым исходом.

Но чемпионат мира давным-давно пребывает в непримиримой ссоре с предсказуемостью. И в каждом из трех матчей явные фавориты были вынуждены прикладывать максимум усилий для того чтобы склонить на свою сторону не только игровое преимущество – с этим-то проблем не возникало, – но и счет. Все команды добились этого лишь во вторых таймах. Причем шведы – с 11-метрового, а англичане – вообще в самой концовке, уже в дополнительное время. До сенсаций в их матчах не хватило самой малости.

По ходу обоих матчей в группе G невольно вспоминалось, что Бельгия и Англия со скрипом начинали и два предыдущих ЧМ. У бельгийцев, правда, они были разделены промежутком в двенадцать лет, но суть от этого не изменилась. В 2014-м – натужная победа над Алжиром, в 2002-м – ничьи с Японией и Тунисом. Английская сборная четыре года назад уступила итальянцам, после чего не справилась с Коста-Рикой и Уругваем, и уже после группового этапа отправилась домой. А на ЧМ-2010 ограничилась на старте тусклыми ничьими с США и Алжиром.

Ныне обе команды чрезвычайно сильны – особенно по сравнению с самими собой в предыдущих составах. Но это и стало для них проблемой. Слишком уж легко и просто давались тем и другим голевые моменты на первых минутах, и это их расхолодило, мешая сосредоточиться на завершающих ударах. Мертенс, Лингард, Стерлинг могли уже в дебюте сравняться в списке бомбардиров с Черышевым и Костой, а то и с Роналду. Вместо этого они подарили телережиссерам подборку смешных и нелепых промахов. У англичан смог собраться и подтянуться только капитан Кейн, Бельгии потребовалась взбучка тренера в перерыве – лишь после нее форварды начали попадать в ворота.

Полезное получилось испытание для двух фаворитов чемпионата. Прежде всего, психологическое. В дальнейшем – а они собираются зайти на этом турнире максимально далеко, – бережное обращение с голевыми шансами и предельная концентрация понадобятся им с первого касания мяча. Иначе опять для них все закончится на дальних подступах к медалям.

Потери принесли пользу

Теперь перейдем от дня минувшего к наступившему, гораздо более важному. Сегодня сборная России не просто может, но должна первой среди команд-участниц чемпионата мира обеспечить себе место в плей-офф. Звучит, конечно, немного вызывающе. На чемпионатах мира наша команда не выбиралась из группы с 1986 года, а под российским флагом – вообще никогда. К тому же всего-то неделю назад многие любители футбола в России опасались даже Саудовской Аравии – плей-офф им представлялся тогда заоблачной высотой и был заветной мечтой. А теперь, оказывается, можно вот так просто взять и выйти туда, как ни в чем не бывало?

Можно и нужно. Матч открытия ЧМ показал, что сборная хорошенько поработала над собой за те три недели, что предшествовали турниру, и очень неплохо подготовилась. Что тренерский штаб вышел из сложного положения, обусловленного кадровыми потерями в обороне, не только достойно, но еще и с пользой.

Схема с четырьмя защитниками, добавив лишнего игрока в группу атаки, не только укрепила ее, но и позволила усилить высокий прессинг – главное оружие нынешней сборной России. Нельзя не отметить тренеров и в том смысле, что они стараются использовать лучшие качества футболистов, не загоняют в неудобные рамки тактических требований, не соответствующих умениям и склонностям.

Это никакая не лесть, это факты. Да, безусловно, опора для них пока еще зыбкая – всего-то один матч. Но по настроению игроков и тренеров, по их заряженности на победу в том матче и в дни после него, можно судить, что в команде установился хороший микроклимат, все объединены общей целью. А это – ключ к успехам.

Конечно же, пока всего лишь локальным, ведь шансы сборных России и Египта по-прежнему расцениваются как приблизительно равные – а больше на этом турнире не встречается ни одного случая, где команду из Европы котировали бы на одном уровне с азиатами и африканцами. То есть, репутация российской команды по-прежнему неустойчивая, а ее способности – под вопросом. И все же тенденция к росту и прогресс по сравнению с тем, что мы наблюдали в ее жизнедеятельности в последние три-четыре года, слишком заметны для того чтобы их отрицать.

Прессинг — наше все

Египетские козыри давно вскрыты, да их не так уж и много. Игра на контратаках и Мохаммед Салах. А значит, задача сборной России – не раскрываться понапрасну, не увлекаться массовым нападением, попадаясь на встречные прорывы и убийственные выпады звезды «Ливерпуля». Побеждать нужно не нам, а Египту – вот и пусть он работает в непривычных условиях, владея мячом и пытаясь преодолеть защитный строй. Делать этого он не любит, мяч разыгрывает подолгу и неспешно, выискивая лазейки для рывков, выжидая ошибки соперника. И если заманить его на свою половину поля, а там нажать на него прессингом, то можно извлечь из этого немалую выгоду.

Стилистика игры нашей команды как будто понятна. А значит, понятен и основной состав. Вряд ли он будет отличаться от того, что вышел против Саудовской Аравии, – за исключением травмированного Алана Дзагоева. В нем есть летучие фланги, необходимые для стремительных контратак – Александр Самедов и Денис Черышев, который на этот раз, скорей всего, появится на поле с первых минут. Есть игроки, способные организовать и разогнать такие контратаки – Сергей Игнашевич, Роман Зобнин и герой первой встречи Александр Головин, создавший тогда четыре гола из пяти. На острие – все-таки Федор Смолов, более подвижный и резкий, чем Артем Дзюба. К тому же Смолов после неудачного матча с аравийцами, в котором у него ничего не получалось, горит желанием реабилитироваться – и заодно догнать и обогнать бомбардира Черышева.

Может быть, как вариант, на левом краю обороны выйдет Федор Кудряшов, а не Юрий Жирков, чтобы сдерживать прорывы вдоль бровки и следить за перемещениями Салаха. Но это зависит от нюансов египетской игры, подсмотренных нашим тренерским штабом, и состояния голени Жиркова, которую ушибли саудиты.

Ждать и догонять — плохо

Наш матч с Египтом открывает программу второго тура. А перед ним финиширует первый: стартует группа Н. Сборным Колумбии, Японии, Сенегала и Польши пришлось ждать премьеры дольше всех. Нам это чувство хорошо знакомо. В XXI веке сборная России на обоих чемпионатах мира, в которых участвовала, попадала в восьмую группу.

Очень неприятное, надо сказать, обстоятельство. Остальные команды уже выступили, что-то показали, что-то поняли, забили и пропустили первые голы, выявили первых героев и неудачников, ведут работу над ошибками или развитием. А ты на все это смотришь со стороны, тренируешься и ждешь, изнемогая от нетерпения и нервного напряжения, вызванного и томительным ожиданием, и ажиотажем, и повышенной ответственностью.

Исходя из этого и опираясь на неожиданности в других группах, которых набралась целая коллекция, можно предположить, что колумбийцы и поляки – фавориты только на бумаге, а на поле все окажется совсем не так однозначно. Более того, будет не удивительно, если ни те, ни другие не добьются победы, а кто-то из них и вовсе проиграет. Японцам и сенегальцам терять особо нечего, и на них не будет давить моральный груз необходимого, обязательного выигрыша. В их рядах немало сильных, а то и классных игроков с богатым опытом выступлений в Лиге чемпионов и ведущих европейских чемпионатах. Их нельзя сбрасывать со счетов.

Но даже если в этих матчах грянут суперсенсации, все равно для нас они останутся на задворках и в тени главного события дня. Которое стартует в 21.00 в Санкт-Петербурге. Россия – Египет.