Владимир Бут: «Ничья с Египтом выведет Россию в плей-офф»

Сегодня в Санкт-Петербурге сборная России проведет, возможно, решающий матч группового этапа чемпионата мира против команды Египта. В преддверии ответственной игры «Известия» пообщались с бывшим полузащитником национальной команды, двукратным чемпионом и обладателем Суперкубка Германии, победителем Лиги чемпионов и Межконтинентального кубка в составе дортмундской «Боруссии» Владимиром Бутом.

— Мне понравилось, как российские футболисты действовали в первом матче на ЧМ-2018, — отметил в беседе с «Известиями» Владимир Бут, сейчас занимающий должность спортивного директора новороссийского «Черноморца». — Было видно, что мы здорово разобрали Саудовскую Аравию и воспользовались их слабостями. В первую очередь, низким ростом защитников. Пять забитых голов в этой игре — очевидный плюс. Во-первых, этот результат раскрепостил ребят. Во-вторых, у нас есть некий задел.

— Что вы имеете в виду?

— Саудовская Аравия — не такая слабая команда, как думают многие. До старта ЧМ саудовцы достойно смотрелась в играх против сборных Германии (1:2) и Италии (1:2). Поэтому я практически уверен, что египтянам не удастся забить им пять или шесть голов. И это говорит о том, что даже ничья с Египтом ведет Россию в плей-офф ЧМ-2018 — по разнице мячей.

— Удалось посмотреть игру команд Уругвая и Египта? Впечатлили вас ближайшие соперники сборной России?

— Была равная игра. Не могу сказать, что эти сборные произвели на меня какое-то сильное впечатление. От Уругвая я ожидал немного большего. Хотя, вполне возможно, что команда еще не акклиматизировалась в России и будет прибавлять с каждым матчем. В составе сборной Египта отсутствовал Мохаммед Салах, на которого Эктор Купер делает главную ставку.

— Нам тяжело будет его сдержать?

— Понимаете, когда вся команда так сильно зависит от одного игрока, это скорее минус. Салах будет играть в первом матче после травмы и не сможет действовать на максимуме своих возможностей. К тому же в сборной Египта нет игроков «Ливерпуля», способных отдавать ему классные передачи в свободные зоны. Думаю, мы справимся с ним.

— Потеря Алана Дзагоева существенна для нашей сборной?

— Жаль, что травма в очередной раз помешала Алану проявить себя на крупном турнире на уровне сборных. Хочу пожелать ему здоровья. Но стоит отметить, что поменявший Дзагоева Черышев забил два красивых гола, а переместившийся на его позицию Александр Головин выдал свой лучший матч за сборную.

— Сейчас активно обсуждается возможный отъезд Александра Головина в один из ведущих европейских клубов. На ваш взгляд, он готов к новому вызову?

— Мне тяжело оценивать. Да, он хорошо смотрится в чемпионате России, но наше первенство вряд ли можно сравнить с чемпионатами Англии, Германии, Испании или Италии. Там совершенно другие скорости. Головин уже успел проверить себя в Еврокубках, но я бы не сказал, что там он как-то заметно выделялся. Поэтому — посмотрим. В любом случае я только порадуюсь за Сашу, если ему удастся заключить контракт с сильным европейским топ-клубом.

— Какой совет вы дали бы ему, учитывая ваш опыт выступления в бундеслиге?

— Советы я давать не готов. Единственное — скажу, что важно найти свою команду. Перед подписанием контракта надо обсудить с главным тренером, видит ли он тебя в составе и готов ли работать с тобой на перспективу. Иногда бывают моменты, когда уже сложившаяся суперзвезда переходит в новый клуб и не вписавшись в систему наставника, перестает играть. Мне на ум приходит пример Гаиски Мендьеты, который после перехода из «Валенсии» в «Лацио» сильно деградировал. Или переход Андрея Шевченко из «Челси» в «Милан».

— Как оцените уровень игры на ЧМ-2018 в целом?

— Мне нравится, что на турнире много непредсказуемых результатов. Мы уже видели, как Аргентина потеряла очки с Исландией, а Лионель Мессии не забил пенальти. Германия по делу проиграла Мексике, а Бразилия не смогла взять три очка в матче со Швейцарией. Перу не реализовала пять-шесть стопроцентных голевых моментов и уступила Дании. Все это говорит о том, что на ЧМ все команды примерно равного уровня. Проходных матчей, которые были на мировых первенствах 15–20 лет назад, уже нет.

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