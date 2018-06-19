Шаг в сторону плей-офф

Сегодня в Санкт-Петербурге на одноименной арене на Крестовском острове футболисты сборной России проведут свой второй матч на домашнем чемпионате мира. Подопечные Станислава Черчесова встретятся с командой Египта. После стартового разгрома Саудовской Аравии (5:0) наша сборная значительно повысила свои шансы на выход из группы. В случае победного или даже ничейного результата в игре с египтянами сборная России практически обеспечит себе участие в 1/8 финала. Наша сборная может выбыть из турнира на ранней стадии только в случае разгромного поражения в последнем туре от команды Уругвая и крупных побед конкурентов, которые нивелируют разницу забитых и пропущенных мячей, заработанную россиянами в матче открытия.

До старта чемпионата мало кто верил в способность команды Станислава Черчесова обыграть даже сборную Саудовской Аравии. Россияне неудачно провели два заключительных товарищеских матча, уступив австрийцам (0:1) и сыграв вничью с командой Турции (1:1). В тех играх футболисты российской команды в общей сложности нанесли лишь один удар в створ ворот соперников, за что подверглись жесткой критике со стороны болельщиков и СМИ. Однако в первом же матче дружина Станислава Черчесова опровергла все прогнозы скептиков.

— Праздник удался — настоящий праздник для всех любителей футбола, — заявил «Известиям» владелец московского «Спартака» Леонид Федун. — Это наш ответ — я бы так сказал. У нас неплохая сборная и неплохой футбол. Долгое время нам не сопутствовала удача и тренировочные матчи под нагрузками считались «эталоном» состояния нашей сборной. А это было не совсем верно. Но, должен сказать, 5:0 в игре с Саудовской Аравией еще ничего не решают. Впереди более серьезные соперники. Особенно Уругвай. Но и с Египтом тоже будет очень непросто.

По итогам первого матча некоторые футболисты сборной России ощутимо повысили свою трансферную стоимость, заметил Леонид Федун.

— Конечно, это Головин. Видно, что это двигатель и настоящая звезда футбола, — сказал он. — Кстати, Саламыч (Станислав Черчесов. — «Известия») провел очень удачные замены — никто не ожидал, что он устроит такие перестановки. Денис Черышев неожиданно раскрылся — он уже давно не забивал. Не помню, когда он вообще отличался в играх за сборную. А сейчас показал классный футбол. И, конечно же, надо отметить Романа Зобнина. Могу сказать, кто потерял в трансферной стоимости — это Федор Смолов. Он явно выпал из игры и тормозил много атак.

Нельзя расслабляться

Не скрывает эмоций от успешного дебюта россиян на домашнем ЧМ и новый заместитель председателя правительства РФ по вопросам культуры и спорта Ольга Голодец.

— Это счастье — думаю, у всех болельщиков такие же чувства, — сказала она «Известиям». — Взаимоотношения нашей страны с ФИФА длятся с 1912 года, и мы впервые выиграли право проводить чемпионат мира. Конечно, были приложены огромные усилия, чтобы всё было отлично организовано. И огромные надежды возлагались именно на матч открытия турнира. То, что команда преподнесла стране такой подарок, на мой взгляд, не может оставить равнодушным ни одного болельщика. Надеюсь, в своих следующих матчах сборная России будет показывать достойный футбол и добьется успеха.

Счет в матче с командой Саудовской Аравии мог быть еще больше, считает легендарный полузащитник мадридского «Реала» и сборной Испании 2000-х Мичел Сальгадо.

— Если говорить о матче с саудитами, то сначала игра была равной, но потом хозяева поля воспользовались ошибками соперника и реализовали свои моменты, — сказал «Известиям» двукратный победитель Лиги чемпионов. — При этом Россия могла забить еще, но подвела реализация. Меня поразило то, как физически готова ваша команда. Ей удалось подойти к чемпионату мира в отличном состоянии, и я уверен, такого запала должно хватить и на оставшиеся матчи в группе.

В составе россиян Мичел Сальгадо выделил воспитанника «Реала» Дениса Черышева, играющего в чемпионате Испании за «Вилльяреал».

— Черышев провел фантастический матч, удачно вышел на замену и внес существенный вклад в победу сборной России, — отметил он. — Это очень квалифицированный полузащитник, имеющий хорошую скорость и способный помочь своей команде в атаке. С таким исполнителем россияне имеют хорошие шансы на успех в матче против сборной Египта и выход в плей-офф чемпионата мира.

Однако блестящая победа над сборной Саудовской Аравии — не повод расслабляться в игре с египтянами.

— Организация открытия была отличная, и игра сборной России ей соответствовала, — заявил «Известиям» министр экономического развития РФ Максим Орешкин. — Этот результат точно добавил позитивного настроения всей стране. Теперь главное — не ударить в грязь лицом в игре с Египтом.

В самой сборной России уверяют, что не преувеличивают значимость победы в первой игре и полностью сконцентрированы на следующих соперниках по групповому этапу.

— Атмосфера в коллективе после победы спокойная, — заявил «Известиям» вратарь национальной команды Андрей Лунёв. — К следующей игре готовимся так же, как и к предыдущей. Надеюсь, с каждым матчем будем еще больше прибавлять, появится уверенность. Все-таки на первых минутах игры с Саудовской Аравией, как многие заметили, у нас была определенная нервозность. Думаю, дальше будет лучше.

Игра с командой Египта пройдет на хорошо знакомом 26-летнему голкиперу «Зенита» стадионе в Санкт-Петербурге.

— Надеюсь, в Санкт-Петербурге будет отличная атмосфера, которая добавит нам сил, — сказал Андрей Лунёв. — В «Лужниках» на матче с Саудовской Аравией она тоже была хорошей, но хотелось бы большего. Моментами можно было и вовсе уловить тишину, что удивительно для такого турнира, как чемпионат мира. Возможно, если бы зрители вели себя немного громче, мы сыграли бы еще лучше.

Остановить Салаха

Одна из основных интриг предстоящего матча — готовность к игре главной звезды сборной Египта Мохаммеда Салаха. Форвард «Ливерпуля» получил травму в майском финале Лиги чемпионов против «Реала» (1:3), после чего его участие в мировом первенстве оказалось под вопросом. В итоге 26-летний нападающий поехал с командой в Россию, но в первой игре против сборной Уругвая (0:1) участия не принял. Однако главный тренер египтян Эктор Купер заверил, что в матче против команды — хозяйки турнира Салах выйдет на поле.

— Нам всё равно, кто будет играть в составе соперника, — заявил Андрей Лунёв. — Мы всегда играем только на победу против любой команды. Хотим побеждать в каждой игре — неважно, товарищеская она или официальная. Приложим все усилия, чтобы выиграть, а дальше уже как пойдет.

Поддерживает вратаря и бывший защитник сборной России Денис Колодин.

— Главное, какую игру покажет наша команда, а остальное — неважно, — заявил «Известиям» полуфиналист чемпионата Европы-2008. — Будет играть Салах или нет — это проблемы египтян и их тренерского штаба. Вряд ли Салах помог бы Саудовской Аравии в матче против россиян, будь он игроком их сборной. Разве что, мы могли бы победить не 5:0, а 4:0. Нужно смотреть на себя. Наши ребята уже сделали большое дело, выиграв первый матч и скинув с себя серьезный груз. Теперь должно быть полегче. Надеюсь, футболисты сборной России раскрепостятся в игре с Египтом и разовьют успех первого матча.

По мнению Леонида Федуна, Станислав Черчесов не будет менять схему игры во втором матче. Ранее 54-летний специалист придерживался схемы с тремя центральными защитниками, но на заключительном сборе в Австрии перед мундиалем поменял ее на расстановку с четырьмя игроками обороны (из них два центральных).

— Для команд уровня сборных Саудовской Аравии и Египта такая схема будет постоянной, — уверен Леонид Федун. — Насчет Уругвая судить не берусь — там могут быть варианты.

Матч Россия–Египет начнется в 21:00. Заключительная игра российской команды в группе — против сборной Уругвая — состоится 25 июня в Самаре.

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