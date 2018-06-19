Денис Колодин: «Жду Игнашевича на ЧМ-2022 в Катаре»

Сегодня сборная России проведет второй матч группового турнира на домашнем матче чемпионата мира. В Санкт-Петербурге подопечные Станислава Черчесова встретятся с командой Египта. В случае победы или ничьей россияне могут обеспечить себе первый в постсоветской истории выход в плей-офф мирового первенства и второй выход из группы на крупном турнире. Эту возможность национальной команде дал разгром сборной Саудовской Аравии (5:0) в стартовом матче ЧМ-2018.

В последний раз футбольная сборная России добивалась крупного успеха летом 2008 года, когда под руководством Гуса Хиддинка россияне дошли до полуфинала чемпионата Европы в Австрии и Швейцарии. Одним из героев того звездного состава стал центральный защитник Денис Колодин, не так давно завершивший карьеру игрока.

14 июня футболист побывал на матче открытия между командами России и Саудовской Аравии, а в воскресенье посетил в «Лужниках» встречу Германия–Мексика (0:1), после которой дал интервью «Известиям». Во время беседы Денис Колодин оценил выступление россиян на мундиале, а также рассказал о феномене 38-летнего защитника сборной Сергея Игнашевича и своей нынешней деятельности.

— Вас удивил счет, с которым команда России победила сборную Саудовской Аравии?

— Сам по себе победный результат меня не особо удивил. Я думал, что мы можем побеждать, причем не с самым маленьким счетом. Например, 3:0. Но я не предполагал, что Россия забьет пять безответных мячей. Честно говоря, в победу я верил с самого начала. Мы ведь большая страна — во многих аспектах, в том числе и в футбольных. Почему мы должны сомневаться в себе? Поэтому должны были спокойно побеждать.

— Чем нынешняя российская сборная отличается от команды десятилетней давности, которая преуспела на Евро-2008?

— У нас был индивидуально сильный Аршавин. А в остальном половина сборной осталась той же. Остались Жирков, Акинфеев, Игнашевич. По игре — я не знаю, чем нынешняя национальная команда отличается от той. Просто тогда были индивидуально яркие футболисты. Сейчас таких ребят, как Аршавин, просто нет. Может быть, только Головин дойдет до его уровня.

— Это связано с тем, что Игнашевич, Жирков и Акинфеев так хороши и в своем возрасте? Или им просто нет достойной замены?

— Не знаю. Может быть, и есть замена, но никто из клубов не разглядывает таланты. Прошло 10 лет, а новых людей такого уровня, по сути, нет. Особенно — на позиции центрального защитника.

— Значит, в 2022 году на чемпионате мира в Катаре стоит ждать 43-летнего Игнашевича?

— Да, конечно (смеется). Жду Игнашевича на следующем чемпионате.

— Вас не удивляет, что в 38 лет он по-прежнему выступает за сборную на чемпионате мира?

— Если ты проходишь всю карьеру без травм, то, конечно, у тебя вагон сил. Я тоже думал, что буду играть до 50 лет. Но один раз сломался — и силенок уже меньше. Поэтому дай бог Игнашевичу пройти еще дальше без травм. И чтобы тренеры ему по-прежнему доверяли.

— У вас была возможность избежать эпидемии травм, случившейся после Евро-2008?

— Не знаю. Эти травмы происходили случайно, когда я, например, не туда побежал на поле. У меня не было такого, чтобы на ровном месте рвалась задняя поверхность бедра из-за того, что я неправильно размялся. Просто побежал не в то время и не в то место. Вот и результат.

— Какие игроки и команды в первые дни чемпионата мира произвели на вас наибольшее впечатление?

— Очень понравилась игра Португалии и Испании. Если оценивать персонально по футболистам, то защитник Герреро у португальцев выглядел неплохо. У Аргентины бегает один Месси, он сильно выделяется на фоне своих партнеров. Но вообще в плане самоотдачи почти все игроки на этом чемпионате мира играют на пределе возможностей. Каждый выкладывается на 150%. Не так, как в клубах, когда они на отдельных отрезках сезона могут себе позволить сыграть вальяжно. На этом чемпионате мира все показывают максимум того, что они могут.

— Чего ждете от матча сборных России и Египта? Насколько важным будет наличие Салаха на поле?

— Я думаю, надо смотреть в первую очередь на свою игру. Неважно, будет ли Египет играть с Салахом или без него. Представьте, что он представляет не Египет, а Саудовскую Аравию. Изменился бы от этого результат в их матче против нас? Думаю, нет. Разве что могли выиграть не 5:0, а 4:0. Ничего бы не изменилось. Думаю, Уругвай бы и с Салахом обыграл этого соперника мячей в 10.

— Насколько важна стартовая победа?

— Мы сделали очень важный первый шаг. Особенно радует, что он был совершен в виде победы с крупным счетом. Это дает России огромную уверенность в своих силах. Камень с плеч упал, давление снизилось — сейчас мы на крыльях должны понестись к победам в следующих матчах.

— У вас в 2008 году была похожая ситуация?

— Мы тоже тяжело играли с Испанией (1:4) и Грецией (1:0). Это уже потом мы побежали на полных скоростях в четвертьфинале с Голландией (3:1 в доп. время). А до этого — не сказал бы, что мы куда-то бежали на полных скоростях. Разве что товарищеские матчи перед Евро играли получше. Но мы не знаем, какие задачи ставил Черчесов на последние подготовительные встречи. Может быть, он специально давал указания откатиться назад, проверить надежность обороны. Мы не знаем, важен ли тренеру был результат в тех встречах.

— Чем вы сейчас занимаетесь?

— Я работаю в «Химках» детским тренером. Меня пригласил туда Александр Киселёв, директор местной школы олимпийского резерва, когда-то работавший начальником команды московского «Динамо» в мою бытность игроком клуба. Один раз мы созвонились и встретились, когда я еще играл. Киселёв сказал, что работает в «Химках», и взял с меня обещание, что я приду к нему работать, когда закончу играть. Я закончил и сразу пошел к нему.

— Какую возрастную группу сейчас ведете?

— 2011 года рождения — самую младшую на данный момент. Параллельно учусь в Высшей школе тренеров (ВШТ) и присматриваюсь к профессии. Пока тяжело решить, какой дорогой пойду дальше. Я ведь только недавно закончил карьеру футболиста. Надо отучиться, осмотреться и уже определяться, чем хочу заниматься. Пока я всего 3–4 месяца работаю.

— Работа с детьми в футболе изменилась по сравнению с тем, что предлагал своим подопечным в Волгограде Леонид Слуцкий, когда вы и Роман Адамов играли у него в школе «Олимпия»?

— Я один раз спросил у Леонида Викторовича: «Как работать с детьми? Что им давать? Что вы им давали?» На что Слуцкий ответил: «Сам смотри и решай, как работать». Я предпочитаю давать своим подопечным больше играть с мячом. Они же дети — пока не хотят пасоваться, хотят больше играться с мячом.

— Как оцените последние годы в истории московского «Динамо»? Вас расстроил их вылет в ФНЛ два года назад?

— А с кем такого не бывает? Недавно «Гамбург» в Германии вылетел. Случалось такое и с другими знаменитыми клубами. Конечно, это неприятно. Я разговаривал с некоторыми людьми из «Динамо» и немного в курсе того, что происходило в том сезоне в клубе. Не буду говорить публично, что там было, но всё это несерьезно. Хорошо, что быстро вернулись в РФПЛ и провели достойный сезон, заняв восьмое место. Начали этот чемпионат они тяжело, но концовку выдали неплохую.

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