Илья Кутепов: «Мы были бы психами, если бы не волновались»

Позиция центральных защитников не первый год является наиболее проблемной для российской национальной команды. Особенно остро этот вопрос встал после завершения карьеры в сборной её многолетних лидеров — Сергея Игнашевича и братьев Алексея и Василия Березуцких. А травмы Георгия Джикии и Виктора Васина вынудили главного тренера Станислава Черчесова отказаться от наигрываемой последние два года схемы в три центральных защитника. Когда за несколько дней до начала заключительного этапа подготовки к Кубку мира из состава выпал еще и Руслан Камболов, 38-летний Сергей Игнашевич принял решение возобновить карьеру в сборной. На игру в паре с ним претендовали несколько человек. В итоге выбор тренера пал на спартаковца Илью Кутепова. 25-летний защитник уверенно выглядел в игре со сборной Саудовской Аравии и, вероятно, выйдет в основном составе россиян на матч с командой Египта.

Накануне игры Илья Кутепов в интервью «Известиям» рассказал о дебюте на чемпионате мира, эмоциях перед стартовой встречей и работе с Сергеем Игнашевичем.

— Вам верится, что все это происходит с вами, в России?

— Конечно, верится. Мы очень долго к этому шли, ждали этот турнир и готовились к нему. Рад, что в России, наконец, проходит чемпионат мира. Очень приятно защищать честь страны на домашнем мундиале.

— Когда выходили на поле переполненных «Лужников», не удивились, увидев болельщиков не только из России и Саудовской Аравии?

— Чемпионат мира — это масштабный международный турнир. Крупнее него нет. Понятно, что за каждой игрой следят тысячи болельщиков — даже если на поле выходит не их родная сборная. В любом случае нас очень хорошо приняли.

— В первые минуты в действиях российских футболистов чувствовалось напряжение. Сильно волновались перед игрой?

— Наверное, мы были бы психами, если бы не чувствовали волнения. Конечно, был мандраж. Все переживали, волновались. Но нам удалось забить быстрый гол, и это позволило немного выдохнуть. Дальше всё пошло уже своим чередом.

— Победа над командой Саудовской Аравии со стороны выглядела довольно легкой...

— Мы просматривали матчи этой сборной, разбирали ее сильные и слабые стороны. Старались подготовиться по максимуму, а результат вы видели на табло. Настраивались только на победу. Здорово, что нам удалось реализовать все свои планы.

— Насколько комфортно вы чувствуете себя в паре с Сергеем Игнашевичем?

— Вполне комфортно. Он иногда подсказывает мне, а в каких-то моментах и я ему. Это абсолютно нормальная ситуация на футбольном поле.

— Многие молодые игроки обращаются к нему на «вы». Есть ли подобная дистанция между вами?

— Не думаю, что между нами существует какая-то дистанция или неловкость из-за разницы в возрасте или опыте. Все идет в рабочем порядке.

— Следующий соперник сборной России — Египет. Это более серьезный оппонент, чем Саудовская Аравия?

— На чемпионате мира не бывает слабых соперников. В России собрались только самые достойные команды. Все преодолели серьезный путь, пройдя квалификационную стадию, и заслужили право оказаться здесь. На такие турниры, как чемпионат мира, просто так никто не попадает. Поэтому, к Египту мы будем готовиться так же внимательно и ответственно, как к Саудовской Аравии.

— Команда не допустит расслабленности после громкого успеха в первом матче?

— Первая игра уже прошла, и ее надо забыть. Сейчас у каждого из нас в голове — только предстоящая встреча с Египтом. Все мысли только о подготовке к ней. Мы можем побеждать и показывать хороший футбол.

— Из-за травмы оказалось под вопросом участие в матче главной звезды египетской сборной Мохаммеда Салаха. Сложно готовиться к предстоящей игре, когда не знаешь, сыграет ли против вас основополагающий игрок команды?

— Готовиться нужно всегда с максимальной отдачей. Не так важно, сыграет ли в матче конкретный игрок. Мы же будем противостоять команде, а не одному футболисту. Поэтому я отношусь нейтрально к вопросу о том, сыграет ли Салах против нас или нет.

— С командой Саудовской Аравии россияне сыграли в двух центральных защитников. Эта схема применялась к конкретному матчу или станет основной на весь турнир?

— На этот вопрос может ответить только наш тренер. Наша задача — выполнять его установку.

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