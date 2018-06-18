Прямой эфир
Сюжет:

Игру Бельгии и Панамы в Сочи посетило более 43 тыс. человек

0
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Матч группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Бельгии и Панамы посетило более 43 тыс. человек.

Как передает «Газета.ру», на стадион «Фишт» в Сочи пришло 43 257 болельщиков при общей вместимости арены в 45 тысяч.

Бельгия разгромила Панаму со счетом 3:0.

Ранее сообщалось, что Международная федерация футбола (ФИФА) выясняет причины низкой явки болельщиков на матч между сборными Уругвая и Египта в Екатеринбурге.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дубль Кейна принес Англии победу над Тунисом на ЧМ-2018
Заключенных калининградских колоний поощряют просмотром матчей ЧМ-2018

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017