Игру Бельгии и Панамы в Сочи посетило более 43 тыс. человек

Матч группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Бельгии и Панамы посетило более 43 тыс. человек.

Как передает «Газета.ру», на стадион «Фишт» в Сочи пришло 43 257 болельщиков при общей вместимости арены в 45 тысяч.

Бельгия разгромила Панаму со счетом 3:0.

Ранее сообщалось, что Международная федерация футбола (ФИФА) выясняет причины низкой явки болельщиков на матч между сборными Уругвая и Египта в Екатеринбурге.

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