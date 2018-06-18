Заключенных калининградских колоний поощряют просмотром матчей ЧМ-2018

В Калининградской области в исправительных колониях организован показ матчей чемпионата мира по футболу 2018. Об этом говорится на сайте регионального управления ФСИН.

«В свободное время лица, отбывающие наказание в исправительном учреждении, смогут посмотреть записи матчей», — говорится в сообщении.

Так, в колонии в поселке Славяновка в качестве поощрения положительно характеризующимся осужденным организовали просмотр первых матчей. На сцене был установлен проектор, где на большом экране шла трансляция футбольных поединков.

Ранее сообщалось, что нигерийские болельщики не смогли уехать из Калининграда поездом из-за проблем с визами. Власти региона сообщили о том, что для них уже куплены билеты на самолет.

Чемпионат мира по футболу проходит в 11 российских городах и завершится 15 июля.