Чат-бот с бесплатными туристическими маршрутами запущен в Москве

В столице запустили чат-бот с бесплатными туристическими маршрутами и квестами. Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

Разработкой сервиса к ЧМ-2018 занималось агентство «Мосгортур» совместно с департаментом культуры Москвы. Проведением экскурсий занимается виртуальный робот Борис, который покажет интересные места в Москве, попутно загадывая пользователям загадки. При необходимости у него можно попросить подсказку, пишет сетевое издание m24.ru. Работает бот на сайте «Мосгортура».

Экскурсии ведутся на русском, английском и испанском языках. Всего виртуальный экскурсовод знает пять маршрутов: «Станция метро «Краснопресненская» – «Сити» по живописным улицам столицы к деловому центру; «Арбатская–Третьяковская» по дворянским местам до Третьяковской галереи; «Смоленская–Арбатская» по историческим местам; «Кропоткинская – «Лужники» от центральных улиц до главного стадиона ЧМ-2018 и «Кропоткинская» – Китай-город» от храма Христа Спасителя до палат бояр Романовых. Такая прогулка с ботом займет от 1,5 до 2,5 часов. Разработкой маршрутов занимались профессиональные экскурсоводы.

ЧМ-2018 по футболу стартовал в РФ 14 июня и продлится до 15 июля. В течение всего периода мундиаля для болельщиков ЧМ-20178 организуют в столице сотни специальных экскурсий.