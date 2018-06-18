Прямой эфир
Сюжет:

Парк «Сокольники» ввел скидки для болельщиков ЧМ-2018

0
Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Столичный парк «Сокольники» объявил о скидках на посещение музеев и экспозиций парка для болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает сайт столичной мэрии.

Предъявив паспорт болельщика, посетители парка смогут посетить Большой розарий, орнитарий и музей пинбола со скидкой от 30 до 50%. Так, билет в розарий, который считается одним из самых популярных мест парка, обойдется в 200 рублей вместо 300 рублей, в музей пинбола — 350 рублей вместо 550 рублей, в орнитарий — 150 рублей вместо 300 рублей. А вот посетить современный музей каллиграфии обладатели Fan ID смогут бесплатно, а остальные посетители — за 200 рублей, передает телеканал «360».

Также скидки для болельщиков действуют в парке Горького, Музеоне, «Зарядье» и других московских музеях до окончания ЧМ-2018 15 июля.

ЧМ-2018 по футболу стартовал в России 14 июня и продлится до 15 июля. 18 июня пройдут предпоследние матчи первого тура ЧМ-2018.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мексиканский болельщик сделал предложение своей девушке в фан-зоне ЧМ-2018
Приехавший на ЧМ-2018 на тракторе немецкий фанат похвалил дороги в России

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017