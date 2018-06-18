Парк «Сокольники» ввел скидки для болельщиков ЧМ-2018

Столичный парк «Сокольники» объявил о скидках на посещение музеев и экспозиций парка для болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает сайт столичной мэрии.

Предъявив паспорт болельщика, посетители парка смогут посетить Большой розарий, орнитарий и музей пинбола со скидкой от 30 до 50%. Так, билет в розарий, который считается одним из самых популярных мест парка, обойдется в 200 рублей вместо 300 рублей, в музей пинбола — 350 рублей вместо 550 рублей, в орнитарий — 150 рублей вместо 300 рублей. А вот посетить современный музей каллиграфии обладатели Fan ID смогут бесплатно, а остальные посетители — за 200 рублей, передает телеканал «360».

Также скидки для болельщиков действуют в парке Горького, Музеоне, «Зарядье» и других московских музеях до окончания ЧМ-2018 15 июля.

ЧМ-2018 по футболу стартовал в России 14 июня и продлится до 15 июля. 18 июня пройдут предпоследние матчи первого тура ЧМ-2018.