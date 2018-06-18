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Болельщики ЧМ-2018 разобрали все российские флаги в посольстве РФ в Лондоне

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Фото: REUTERS/Phil Noble
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В посольстве России в Лондоне на фоне повышенного интереса к чемпионату мира по футболу закончились флаги с национальным триколором, которые дипмиссия бесплатно высылала по почте всем желающим в Великобритании.

«Обычно запросов на отправку государственной символики мы получаем по несколько в неделю, но за последние дни их поступило более ста, мы выполнили почти все из них, но они продолжают приходить», — приводит заявление посольства ТАСС. На странице в Facebook дипмиссия сообщила, что вместо флага все желающие могут получить трехцветные ленточки. Для этого необходимо отправить письмо на электронный адрес учреждения.

В посольстве уточнили, что обычно у них есть запас наборов с государственной символикой. Однако уверенный старт сборной России на мундиале, которая одержала победу над сборной Саудовской Аравии со счетом 5:0, привел к всплеску интереса к российской государственной символике.

«Получение сотен запросов на российские флаги от болельщиков со всей Великобритании. Пища для размышлений для британского бизнеса», — говорится в сообщении дипмиссии на странице в Тwitter.

Чемпионат мира по футболу проходит в 11 российских городах и завершится 15 июля. Сборная России играет в группе А с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая. У последних три очка, как и у россиян, которые лидируют за счет дополнительных показателей. Очередной групповой матч Россия–Египет состоится в Санкт-Петербурге 19 июня, начало игры в 21:00 мск.

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