Болельщики ЧМ-2018 разобрали все российские флаги в посольстве РФ в Лондоне

В посольстве России в Лондоне на фоне повышенного интереса к чемпионату мира по футболу закончились флаги с национальным триколором, которые дипмиссия бесплатно высылала по почте всем желающим в Великобритании.

«Обычно запросов на отправку государственной символики мы получаем по несколько в неделю, но за последние дни их поступило более ста, мы выполнили почти все из них, но они продолжают приходить», — приводит заявление посольства ТАСС. На странице в Facebook дипмиссия сообщила, что вместо флага все желающие могут получить трехцветные ленточки. Для этого необходимо отправить письмо на электронный адрес учреждения.

В посольстве уточнили, что обычно у них есть запас наборов с государственной символикой. Однако уверенный старт сборной России на мундиале, которая одержала победу над сборной Саудовской Аравии со счетом 5:0, привел к всплеску интереса к российской государственной символике.

«Получение сотен запросов на российские флаги от болельщиков со всей Великобритании. Пища для размышлений для британского бизнеса», — говорится в сообщении дипмиссии на странице в Тwitter.

Receiving hundreds of requests for Russian flags from fans from around UK. Food for thought for British businesses (especially as we run out of stock) pic.twitter.com/2NmZ44s0DQ — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) June 18, 2018

Чемпионат мира по футболу проходит в 11 российских городах и завершится 15 июля. Сборная России играет в группе А с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая. У последних три очка, как и у россиян, которые лидируют за счет дополнительных показателей. Очередной групповой матч Россия–Египет состоится в Санкт-Петербурге 19 июня, начало игры в 21:00 мск.