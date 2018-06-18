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Черчесов назвал особенности игры сборной Египта

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Фото: REUTERS/Anton Vaganov
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Команда Египта играет в одном ключе, считает главный тренер сборной России Станислав Черчесов. По его словам, где-то они это делают быстрее, а где-то медленнее.

«Сегодня у нас будет занятие по теории, мы всё изучим. У нас есть свои игроки, в которых я не сомневаюсь, поэтому есть время всё обговорить», — приводит наставника команды ТАСС.

Тренер российской сборной рассказал, что подготовка к матчу с египтянами идет по плану. По словам Черчесова, главное — «сыграть качественно», от стадиона ничего не зависит. Он также выразил надежду, что зрители увидят на поле форварда сборной соперника Мохаммеда Салаха, который перед началом мундиаля получил травму.

Чемпионат мира по футболу проходит в 11 российских городах и завершится 15 июля. Сборная РФ играет в группе А. В первом матче против Саудовской Аравии она одержала победу со счетом 5:0. Другие соперники по группе — Египет и Уругвай — сыграли с результатом 0:1 в пользу последних.

Сейчас в группе A у России и Уругвая по три очка, однако россияне лидируют за счет дополнительных показателей. Следующий матч Россия–Египет состоится в Санкт-Петербурге 19 мая, начало игры в 21:00 по мск.

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