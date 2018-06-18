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Застрявшим в Калининграде фанатам из Нигерии купили билеты на самолет

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Фото: ТАСС/Виталий Невар
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Нигерийские болельщики, которые не смогли уехать из Калининграда поездом из-за проблем с визами, улетят самолетом.

ТАСС со ссылкой на дирекцию аэропорта Храброво сообщает, что для них уже куплены билеты на самолет. Кто именно их приобрел и когда состоится вылет, не уточняется.

Глава регионального министерства спорта и туризма Андрей Ермак рассказал сайту kp.ru, что застрявших болельщиков разместили в Светлогорске. «Мы дали гарантию что в любом случае оплатим это заселение. А уж как это будет оплачено... Либо они сами оплатят, либо за них заплатит нигерийское посольство или страна Нигерия», — добавил он.

О проблемах с выездом болельщиков стало известно 17 июня. Для выезда из региона поездом требуется транзитная виза, у фанатов, приехавших на игру своей сборной с командой Хорватии, состоявшуюся 16 июня, ее не было. Из-за этого они не смогли оформить билет на бесплатный поезд для болельщиков.

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