Кот Ахилл предсказал победу российской сборной над Египтом на ЧМ-2018

Кот Ахилл, живущий в Эрмитаже, предсказал победителя матча Россия–Египет в рамках второго тура группового этапа ЧМ-2018. Перед ним поставили две миски с кормом и флагами двух стран, и он, задумавшись на несколько секунд, выбрал миску с российским триколором.

Правда, сразу после этого он попытался подобраться к еде с египетским флагом, но служители Эрмитажа всё равно истолковали его действия как предсказание победы россиян.

Матч между Россией и Египтом состоится сегодня, в 21:00 на стадионе «Санкт-Петербург».

Как уточняет телеканал «78», кот Ахилл уже два раза не ошибся в прогнозах исходов матчей мирового первенства. Он предсказал победу России над Саудовской Аравией и выигрыш Ирана у Марокко.

Победу России в сегодняшнем матче предрек и выдра Гарри, который живет в аквариуме Сочи. Гарри выбрал мячик с российским флагом.