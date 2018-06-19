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Форвард Египта Салах сообщил о готовности к матчу с Россией на ЧМ-2018

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Фото: ТАSS/Zuma/Du Yu
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Форвард английского «Ливерпуля» и сборной Египта Мохаммед Салах рассказал о своей готовности к матчу группового этапа чемпионата мира по футболу против России.

Об этом 26-летний футболист написал в своем Instagram, передает «Газета.ру». Кроме того, он опубликовал видео, на котором показываются важные моменты карьеры.

В нем Салах отмечает роль болельщиков, которые ему помогают показать все самое лучшее на поле, а также подчеркивает, что полностью готов к предстоящей встрече.

Ранее главный тренер сборной Египта Эктор Купер заявил, что Салах — ключевой игрок для команды, однако не стоит отталкиваться от готовности одного игрока.

Сборная России сыграет с Египтом 19 июня в Санкт-Петербурге. Выдра Гарри, проживающий в аквариуме в Сочи, ранее предсказал победу россиян. В матче не примет участие полузащитник Алан Дзагоев, так он получил травму в игре против Саудовской Аравии.

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