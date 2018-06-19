Иностранные болельщики посетили Крым между матчами ЧМ–2018

Футбольные фанаты из Швейцарии и Бразилии прилетели в Крым из Ростова-на-Дону, где 17 июня прошел один из матчей ЧМ-2018, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта Симферополя.

«Вчера после матча из Ростова-на-Дону в аэропорт Симферополя прилетали бразильцы. Куда и на сколько — мы не знаем. Также была группа болельщиков из Швейцарии: они летели из Ростова-на-Дону в Санкт-Петербург с пересадкой в Симферополе, <...> они прилетели в обед, а вылет у них был вечером в 21:30 мск», — рассказали информагентству.

Крым стал лидером по бронированию авиаперелетов среди болельщиков, причем как российских, так и иностранных. Об этом заявил председатель комитета парламента республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк, который встретился с бразильцами. По его словам, иностранным туристам на полуострове всё понравилось.

«Их интересовало, что это за такой кусочек российской земли, из-за которой такой политический бум во всем мире уже несколько лет, — сказал Черняк. — Они были очень удивлены инфраструктуре, новому терминалу аэропорта и тому, что в Крыму также идут трансляции чемпионата мира и можно их посмотреть».

В столице России в рамках акции «Москва — столица мирового футбола» специально для болельщиков организованы больше 600 специальных экскурсий, на которых иностранцам рассказывают о футбольных достопримечательностях города.

Для болельщиков в столице также запустили чат-бот с бесплатными туристическими маршрутами и квестами, которые разрабатывали профессиональные экскурсоводы. Виртуальный робот Борис ведет экскурсии на русском, английском и испанском языках. В приложении доступно пять разных маршрутов длительностью от 1,5 до 2,5 часов.

Чемпионат мира по футболу стартовал в России 14 июня, он продлится до 15 июля. ЧМ–2018 проходит в 11 российских городах. Сборная России играет в группе А с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая. Очередной групповой матч Россия–Египет состоится в Санкт-Петербурге 19 июня.