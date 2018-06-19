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Россиянам предложили поддержать футбольную сборную хэштегом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Начал работу сайт тыуменяодна.рф, через который все желающие смогут передать российской футбольной сборной свои пожелания.

«Сегодня национальной сборной как никогда нужна поддержка и единство миллионов россиян: единство в своем характере, желании и вере.
Вера — это наша главная сила, объединяющая людей одной большой и великой страны, как на футбольном поле, так и за его пределами», — говорится на странице проекта.

Также болельщики смогут поддержать сборную постами в соцсетях с хэштегом #занасзавсехзакаждого.

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