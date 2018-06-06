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Боярский призвал поддержать болельщиков вместо сборной РФ по футболу

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Народный артист России Михаил Боярский отреагировал на запущенную шоуменом Иваном Ургантом акцию в поддержку сборной России по футболу под названием #усынадежды. По мнению Боярского, российскую сборную по футболу не смогут поддержать ни те, кто решится отрастить усы, ни кто-то другой. Он отметил, что поддержка понадобится болельщикам.

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«Я полагаю, что поддержка нужна не команде, а болельщикам. Болельщикам нужно объяснить, что сам по себе чемпионат в нашей стране уже является победой и что мы должны провести его так, чтобы люди, которые будут здесь играть и которые приедут к нам в страну, сказали бы: какая прекрасная страна Россия, где такой чудесный чемпионат!» — сказал артист в беседе с НСН.

Вместе с тем Боярский признался, что с удовольствием бы поддержал запущенную Ургантом акцию, но у него уже есть усы. Он также обрадовался, что ему не придется их сбривать в случае победы сборной России на ЧМ-2018.

Ранее ведущий шоу «Вечерний Ургант» предложил всем зрителям отращивать усы и выкладывать свои достижения в Instagram. В качестве примера участников акции авторы привели известных усачей: Никиту Михалкова, Александра Друзя, Михаила Боярского.

Ранее усы стали предметом пари между бывшим кандидатом в президенты РФ от КПРФ Павлом Грудининым и интернет-блогером Юрием Дудем. Грудинин на мартовских выборах набрал менее ожидаемых им 15% голосов, проиграл спор и был вынужден сбрить усы.

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