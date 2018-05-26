Песков рассказал, кто может дергать его за усы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, кому позволено дергать его за усы.

«Это может делать только одна женщина — моя жена», — сказал он в программе «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном на НТВ.

Телеведущий спросил, можно ли загадывать желание, выдернув волос из его усов. Песков ответил, что так делает его жена. Он также отметил, что из-за занятости на работе редко видится с супругой.

Дмитрий Песков в 2015 году женился на известной фигуристке Татьяне Навке.