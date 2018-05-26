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Песков рассказал об истекшем пропуске в Кремль

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался в телеэфире, что срок его пропуска в Кремль истек 7 мая, но на работу его пока пропускают.

Об этом он рассказал Тиграну Кеосаяну в эфире программы «Международная пилорама» на НТВ.

«Действительно, в пропуске написано, что он действителен до 7 мая. И соответственно уже энное количество дней хожу на работу с недействительным пропуском. На предприятие пока пускают», — с улыбкой заявил он.

8 мая Дмитрий Песков не исключил возможность перестановок в администрации президента, отметив, что перестановки могут идти параллельно с новыми назначениями в правительстве.

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