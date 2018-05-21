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Песков объяснил отсутствие необходимости кадровых перестановок в администрации

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Отсутствие значительных кадровых перестановок в администрации президента России Владимира Путина соответствует нормам законодательства. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это не является де юре необходимым действием. Де-юре в обязательном порядке свои полномочия перед вновь избранным вступившим в должность президентом слагает правительство. В соответствующих юридических документах администрация (президента. — iz.ru) не именуется», — пояснил официальный представитель Кремля.

Вместе с тем он отметил, что пока окончательного решения о составе администрации не принято и нельзя исключать назначений и переназначений. «Это решение президента и главы администрации. Пока решений нет. Как только они будут, мы вас информируем», — заявил Песков.

18 мая президент России Владимир Путин одобрил состав правительства, предложенный председателем кабмина Дмитрием Медведевым, и подписал указ о назначении министров. Посмотреть новый состав правительства можно здесь.

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