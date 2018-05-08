Прямой эфир

В Кремле допустили возможность перестановок в администрации президента

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Исполняющий обязанности пресс-секретаря главы государства  Дмитрий Песков не исключил возможность перестановок в администрации президента.

Кадры для прорыва
Дмитрий Медведев предложил сменить кураторов ключевых направлений в правительстве

«Думаю, что в ближайшее время их можно будет ожидать», — сказал он журналистам.

Песков отметил, что перестановки могут идти параллельно с новыми назначениями в правительстве, уточняет НСН. Также он назвал риторическим вопрос о том, смогут ли «старые» лица в кабмине обеспечить прорыв, о котором говорил Владимир Путин.

«Вы знаете оценку, которую президент дал работе предыдущего кабинета. Оценка достаточно позитивная», — сказал он.

Песков также напомнил, что большая заслуга в этих успехах принадлежит лично исполняющему обязанности премьер-министра Дмитрию Медведеву. 

После инаугурации 7 мая президент отправил в отставку действующее правительство. Чуть позже Медведев рассказал депутатам Госдумы свои предложения о составе нового кабмина. 

8 мая парламентарии должны будут рассмотреть кандидатуру самого Медведева на пост премьер-министра страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Песков рассказал о реакции Кремля на предложенный Медведевым состав кабмина
Песков рассказал о сроках внесения кандидатуры на пост премьера в Госдуму

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017