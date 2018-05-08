В Кремле допустили возможность перестановок в администрации президента

Исполняющий обязанности пресс-секретаря главы государства Дмитрий Песков не исключил возможность перестановок в администрации президента.

«Думаю, что в ближайшее время их можно будет ожидать», — сказал он журналистам.

Песков отметил, что перестановки могут идти параллельно с новыми назначениями в правительстве, уточняет НСН. Также он назвал риторическим вопрос о том, смогут ли «старые» лица в кабмине обеспечить прорыв, о котором говорил Владимир Путин.

«Вы знаете оценку, которую президент дал работе предыдущего кабинета. Оценка достаточно позитивная», — сказал он.

Песков также напомнил, что большая заслуга в этих успехах принадлежит лично исполняющему обязанности премьер-министра Дмитрию Медведеву.

После инаугурации 7 мая президент отправил в отставку действующее правительство. Чуть позже Медведев рассказал депутатам Госдумы свои предложения о составе нового кабмина.

8 мая парламентарии должны будут рассмотреть кандидатуру самого Медведева на пост премьер-министра страны.