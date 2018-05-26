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Песков рассказал о редких встречах с женой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что из-за занятости на работе редко видится с супругой. Он предположил, что, возможно, «это не дает чувствам остынуть».

В юмористической программе «Международная пилорама» в эфире НТВ он отметил, что «приблизительно поровну» видится с лидером Турции и женой. 

«Видимся редко по-прежнему», — сказал он телеведущему Тиграну Кеосаяну. При этом Песков отметил, что не считает, что «это правильный рецепт семейного счастья».

Супруга Дмитрия Пескова — олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка. Она дважды становилась чемпионкой мира и три раза — чемпионкой России и Европы. Свадьба состоялась в 2015 году. 

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