Песков рассказал о редких встречах с женой

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что из-за занятости на работе редко видится с супругой. Он предположил, что, возможно, «это не дает чувствам остынуть».

В юмористической программе «Международная пилорама» в эфире НТВ он отметил, что «приблизительно поровну» видится с лидером Турции и женой.

«Видимся редко по-прежнему», — сказал он телеведущему Тиграну Кеосаяну. При этом Песков отметил, что не считает, что «это правильный рецепт семейного счастья».

Супруга Дмитрия Пескова — олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка. Она дважды становилась чемпионкой мира и три раза — чемпионкой России и Европы. Свадьба состоялась в 2015 году.