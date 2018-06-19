Прямой эфир

Названо любимое мороженое иностранных болельщиков ЧМ-2018

0
Фото: РИА Новости/Николай Хижняк
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пломбир в вафельном стаканчике пользуется наибольшим спросом у иностранных болельщиков. Об этом написало агентство «Москва» со ссылкой на генерального директора Союза мороженщиков России Геннадия Яшина.

«Большое количество туристов в Москву сейчас приехало в связи с чемпионатом мира по футболу. У иностранных туристов наибольшим спросом пользуется пломбир в вафельном стаканчике», — приводит слова Яшина агентство. До 45% продаж мороженого приходится именно на пломбир в вафельном стаканчике, уточнил он.

Ранее сообщалось, что продажи мороженого возросли до 300 т 18 июня из-за пришедшей в столицу жары.

29 мая «Роскачество» сообщило, что более трети марок пломбира не соответствует нормам. В ходе тестов были обнаружены растительные жиры, кишечная палочка и антибиотики. Союз мороженщиков России заявил, что тесты были проведены некорректно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кубань попала в список регионов с самым вкусным мороженым
В России началось производство мороженого «Выбор Кремля»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017