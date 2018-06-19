Названо любимое мороженое иностранных болельщиков ЧМ-2018

Пломбир в вафельном стаканчике пользуется наибольшим спросом у иностранных болельщиков. Об этом написало агентство «Москва» со ссылкой на генерального директора Союза мороженщиков России Геннадия Яшина.

«Большое количество туристов в Москву сейчас приехало в связи с чемпионатом мира по футболу. У иностранных туристов наибольшим спросом пользуется пломбир в вафельном стаканчике», — приводит слова Яшина агентство. До 45% продаж мороженого приходится именно на пломбир в вафельном стаканчике, уточнил он.

Ранее сообщалось, что продажи мороженого возросли до 300 т 18 июня из-за пришедшей в столицу жары.

29 мая «Роскачество» сообщило, что более трети марок пломбира не соответствует нормам. В ходе тестов были обнаружены растительные жиры, кишечная палочка и антибиотики. Союз мороженщиков России заявил, что тесты были проведены некорректно.