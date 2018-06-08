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В России началось производство мороженого «Выбор Кремля»

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Торговый дом «Кремлевский» Управления делами президента начал выпускать пломбир под маркой «Выбор Кремля» по оригинальным рецептам 1950-х годов. Его можно будет купить в кафе, подведомственных Управделами, и крупных торговых сетях.

Пресс-секретарь управляющего делами президента Елена Крылова рассказала ТАСС, что в серию вошли шесть видов мороженого: вафельные стаканчики с обычным и шоколадным пломбиром, сахарные рожки с пломбиром, пломбиром и вишневым вареньем и с крем-брюле, а также пломбир эксимо. Они делаются только из натуральных ингредиентов и соответствуют как советским, так и современным ГОСТам.

6 июня президент России Владимир Путин перед началом визита в КНР дал интервью Медиакорпорации Китая. Он рассказал, что приготовил председатель КНР Си Цзиньпину подарок, но отказался рассказывать, что это, так как хотел сделать сюрприз. Президент добавил, что в 2016 году также привозил китайскому лидеру сувенир — ящик российского мороженого.

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