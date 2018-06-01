Эксперимент по маркировке продуктов цветами светофора стартует с мороженого

Эксперимент по добровольной маркировке продуктов цветами светофора стартовал 1 июня с мороженого, сообщает Роспотребнадзор на своем сайте.

По идее, заложенной в проекте, красный цвет предназначен для продуктов с высоким содержанием соли, сахара и жирных кислот, желтый — для продуктов со средним содержанием этих веществ, зеленый — с низким.

Первой добровольно промаркировала свою продукцию одна из компаний, производящих мороженое.

4 августа Роспотребнадзор предложил странам Евразийского экономического союза идею трехцветной маркировки, которая позволит наглядно представлять покупателям продуктов питания информацию об их пищевой ценности.

Новая маркировка может стать обязательной уже в обозримом будущем, если Евразийская экономическая комиссия в 2018 году начнет рассматривать вопрос о внесении соответствующих изменений в технический регламент «Пищевая продукция в части ее маркировки».