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Эксперимент по маркировке продуктов цветами светофора стартует с мороженого

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Эксперимент по добровольной маркировке продуктов цветами светофора стартовал 1 июня с мороженого, сообщает Роспотребнадзор на своем сайте.

По идее, заложенной в проекте, красный цвет предназначен для продуктов с высоким содержанием соли, сахара и жирных кислот, желтый — для продуктов со средним содержанием этих веществ, зеленый — с низким.

Первой добровольно промаркировала свою продукцию одна из компаний, производящих мороженое.

4 августа Роспотребнадзор предложил странам Евразийского экономического союза идею трехцветной маркировки, которая позволит наглядно представлять покупателям продуктов питания информацию об их пищевой ценности.

Новая маркировка может стать обязательной уже в обозримом будущем, если Евразийская экономическая комиссия в 2018 году начнет рассматривать вопрос о внесении соответствующих изменений в технический регламент «Пищевая продукция в части ее маркировки».

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