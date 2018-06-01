В России с 1 июня начнется эксперимент по маркировке обуви

Эксперимент по маркировке обуви в России начнется с 1 июня, сообщает сайт правительства РФ.

«Цели эксперимента — апробация механизма маркирования для противодействия незаконному ввозу, производству и обороту обувных товаров, повышение собираемости таможенных и налоговых платежей», — говорится в сообщении.

При этом продукция без маркировки должна считаться незаконной.

3 мая Кабмин утвердил маркировку ряда товаров с 2019 года. В списке — табачная продукция, духи и туалетная вода, шины и покрышки, одежда, постельное и кухонное белье и фотокамеры.