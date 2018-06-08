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Кубань попала в список регионов с самым вкусным мороженым

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Краснодарский край с мороженым «Коровка из Кореновки» попал в рейтинг регионов, где делают самое вкусное мороженое. Его составил туристический сервис Tvil.ru.

Первое место в этом списке досталось Московской области и ее брендам «Русский холод» и «Чистая линия».В топ-5 вошли также Москва, Санкт-Петербург, Вологодская и Нижегородская области, передает ИА «Кубанские новости».

Портал iz.ru сообщал о том, что во время посещения авиасалона МАКС в Жуковском пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава Минпромторга Денис Мантуров выбрали себе по рожку от отечественных производителей.  

Министр транспорта Максим Соколов, а также президент Владимир Путин предпочли стаканчик бренда «Коровка из Кореновки». Журналисты поинтересовались у президента, вкусное ли мороженое. В ответ он порекомендовал его.

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