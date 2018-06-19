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Парк футбола ЧМ-2018 откроется на Красной площади

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Парк футбола чемпионата мира откроется в Москве на Красной площади 21 июня. Об этом сообщает официальный туристический портал для болельщиков мирового первенства.

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Сообщается, что в нем будут проходить мастер-классы, автограф-сессии известных футболистов и матчи. Как пишет сайт kp.ru, 21 июня в парке выставят Кубок чемпионата мира. Уточняется, что вход будет бесплатным для всех болельщиков.

В Москве с 10 июня работает фан-зона для болельщиков мундиаля. Она расположена возле здания МГУ на Воробьевых горах.

Чемпионат мира по футболу 2018 года проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах.

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