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«ВКонтакте» запустила специальную функцию к ЧМ-2018

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Социальная сеть «ВКонтакте» специально к ЧМ-2018 по футболу запустила чатрумы, чтобы болельщики могли обсуждать игры мундиаля и футбол в целом.

От обычных чатов чатрумы отличаются тем, что в беседе задействовано небольшое количество человек. Подключиться к специальному чату можно при помощи приложения, содержащего информацию о текущих матчах, или по прямой ссылке, сообщает телеканал «Звезда».

Чат остается закрепленным за каждым пользователем. То есть, если один из собеседников пожелает выйти из него, а потом вернется, он окажется в старом чате.

Чемпионат мира по футболу 2018 года идет в России с 14 июня и продлится до 15 июля. Матч-открытие ЧМ-2018 посмотрели 18 млн россиян.

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