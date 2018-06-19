«ВКонтакте» запустила специальную функцию к ЧМ-2018

Социальная сеть «ВКонтакте» специально к ЧМ-2018 по футболу запустила чатрумы, чтобы болельщики могли обсуждать игры мундиаля и футбол в целом.

От обычных чатов чатрумы отличаются тем, что в беседе задействовано небольшое количество человек. Подключиться к специальному чату можно при помощи приложения, содержащего информацию о текущих матчах, или по прямой ссылке, сообщает телеканал «Звезда».

Чат остается закрепленным за каждым пользователем. То есть, если один из собеседников пожелает выйти из него, а потом вернется, он окажется в старом чате.

Чемпионат мира по футболу 2018 года идет в России с 14 июня и продлится до 15 июля. Матч-открытие ЧМ-2018 посмотрели 18 млн россиян.