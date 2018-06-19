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В Кремле рассказали о визитах Путина на матчи ЧМ-2018

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Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
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В планах президента России Владимира Путина пока нет посещения футбольных матчей чемпионата мира, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В настоящий момент рабочий график президента не позволяет этого сделать, но ничего исключать нельзя», — сказал пресс-секретарь главы государства.

14 июня Путин посетил матч открытия мундиаля Россия — Саудовская Аравия, который прошел на стадионе «Лужники» в Москве. Россияне одержали победу со счетом 5:0.

19 июня в Санкт-Петербурге сборная России сыграет с командой Египта, начало матча в 21:00 мск.

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