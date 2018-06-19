Синоптики рассказали о погоде в Петербурге во время матча Россия–Египет

Кратковременные небольшие осадки возможны во время матча чемпионата мира по футболу между сборными России и Египта в Петербурге. Об этом сообщил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Усиление ветра здесь прогнозируется до 12–14 м/с. Мы ожидаем, что будет около 15–16 градусов», — цитирует Вильфанда ТАСС.

Ранее на сайте Гидрометцентра появилась карта погоды для 11 российских городов, в которых пройдет ЧМ-2018. Погода обновляется каждый час, вся информация в разделе написана на русском и английском языках.

Матч между командами России и Египта состоится во вторник, 19 июня, на стадионе «Санкт-Петербург» в 21:00. Ранее сообщалось, что итоги игры предскажет эрмитажный кот-оракул Ахилл.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.