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Синоптики рассказали о погоде в Петербурге во время матча Россия–Египет

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Кратковременные небольшие осадки возможны во время матча чемпионата мира по футболу между сборными России и Египта в Петербурге. Об этом сообщил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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«Усиление ветра здесь прогнозируется до 12–14 м/с. Мы ожидаем, что будет около 15–16 градусов», — цитирует Вильфанда ТАСС

Ранее на сайте Гидрометцентра появилась карта погоды для 11 российских городов, в которых пройдет ЧМ-2018. Погода обновляется каждый час, вся информация в разделе написана на русском и английском языках.

Матч между командами России и Египта состоится во вторник, 19 июня, на стадионе «Санкт-Петербург» в 21:00. Ранее сообщалось, что итоги игры предскажет эрмитажный кот-оракул Ахилл.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.

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