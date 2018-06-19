Работу трамваев продлили в день матча Россия–Египет в Петербурге

Власти Санкт-Петербурга продлили работу трамваев на трех городских маршрутах. В день матча между сборными России и Египта, который состоится сегодня на стадионе «Санкт-Петербург», транспорт будет курсировать до 2:00 мск.

Как уточняет телеканал «78» со ссылкой на пресс-службу СПб ГКУ «Организатор перевозок», речь идет о трамваях № 19, 48 и 48а. Они будут доставлять болельщиков от станций «Старая деревня» и «Черная речка» до стадиона и обратно. Кроме того, от «Проспекта Ветеранов» с полуночи до 4:00 мск будет курсировать троллейбус.

Матч между сборными России и Египта 19 июня в 21:00 мск. Кот Ахилл, живущий в Эрмитаже, ранее предсказал победу россиян в этом матче.