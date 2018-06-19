Кинологи будут круглосуточно следить за порядком на станциях МЦК до конца ЧМ-2018

Кинологи с собаками будут вести круглосуточное дежурство на самых востребованных среди болельщиков ЧМ-2018 станциях Московского центрального кольца (МЦК). Об этом сообщает сайт столичной мэрии.

В работе кинологов задействуют больше 10 собак разных пород. Четвероногие будут патрулировать станции «Лужники», «Деловой центр», «Зорге», «Стрешнево», «Кутузовская» и «Площадь Гагарина» до окончания мундиаля. В пресс-службе АО «МКЖД» подчеркнули, что «все собаки имеют достаточный опыт работы на транспорте и привлекались на дежурства», в том числе во время проведения Кубка конфедераций в 2017 году, сообщает сетевое издание m24.ru.

Также отмечается, что все собаки прошли подготовку и получили кинологические книжки и аттестаты. Животные отличаются выносливостью, острыми нюхом и зрением. Они обучены искать опасные вещества, запрещенные законом. Но к окружающим дружелюбны и чувствуют себя спокойно при большом скоплении людей.

Чемпионат мира по футболу 2018 года стартовал в России 14 июня и продлится до 15 июля. Кот Ахилл из Эрмитажа предсказал победу российской сборной над Египтом на ЧМ-2018, матч пройдет 19 июня в 21:00 на стадионе «Санкт-Петербург».