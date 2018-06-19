Японская принцесса прибыла в Саранск на матч ЧМ-2018

Японская принцесса Хисако Такамадо прилетела в Саранск, чтобы поддержать сборную своей страны в ее стартовом матче на чемпионате мира по футболу с командой Колумбии. Это первый визит члена японской императорской семьи в Россию за последние 102 года.

Власти Мордовии подготовили для принцессы, которая пробудет в Саранске до 20 июня, культурную программу. Планируется, что она посетит республиканский музей изобразительных искусств имени Эрьзи, сообщает «РИА Новости».

ЧМ-2018 проходит в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. Матч между сборными Японии и Колумбии состоится на стадионе «Мордовия Арена» во вторник, 19 июня.