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В Кремле не подтвердили визит японской принцессы в Саранск

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Фото: Global Look Press/Patrick van Katwijk
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В Кремле ожидают визита японской делегации в Саранск на матчи чемпионата мира по футболу, однако властям неизвестно, планирует ли поездку в город японская принцесса Хисако Такамадо. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Здесь уже японская сторона должна информировать. Мы ожидаем японских гостей», — ответил он на вопрос о визите члена императорской семьи.

Ранее председатель госсобрания Мордовии Владимир Чибиркин заявил, что власти региона подготовили культурную и экскурсионную программу для Хисако Такамадо. Принцесса с 1998 года приезжает на все чемпионаты мира по футболу, чтобы поддержать национальную сборную. Визит представительницы японского императорского дома в Россию станет первым за последние 102 года.

ЧМ-2018 проходит в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. Матч между сборными Японии и Колумбии состоится на стадионе «Мордовия-Арена» 19 июня. 

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