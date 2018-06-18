Художница из Петербурга нарисовала грудью портрет Салаха
Петербургская художница Ирина Романовская нарисовала грудью форварда сборной Египта по футболу Салаха Мохаммеда, сообщает телеканал «78».
Портрет игрока выполнен в синих тонах фломастером и краской.
По словам самой художницы, она не случайно выбрала именно Салаха: у него есть «свой стиль игры» и феноменальные способности.
Чемпионат мира по футболу стартовал 14 июня и продлится до 15 июля в 11 российских городах. Сборные Уругвая и Египта попали в группу А вместе с командами России и Саудовской Аравии.
19 июня Салах сыграет против россиян во втором туре группового этапа, игра пройдет в Санкт-Петербурге.