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Художница из Петербурга нарисовала грудью портрет Салаха

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Фото: REUTERS/Damir Sagolj
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Петербургская художница Ирина Романовская нарисовала грудью форварда сборной Египта по футболу Салаха Мохаммеда, сообщает телеканал «78».

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Портрет игрока выполнен в синих тонах фломастером и краской.

По словам самой художницы, она не случайно выбрала именно Салаха: у него есть «свой стиль игры» и феноменальные способности. 

Чемпионат мира по футболу стартовал 14 июня и продлится до 15 июля в 11 российских городах. Сборные Уругвая и Египта попали в группу А вместе с командами России и Саудовской Аравии.

19 июня Салах сыграет против россиян во втором туре группового этапа, игра пройдет в Санкт-Петербурге. 

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