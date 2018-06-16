Футболист «Арсенала» восхитил соцсети спасением утят

Футболист английского «Арсенала» Аарон Рэмзи собрал тысячи лайков и восторженных комментариев за спасение утят из пустого бассейна.

На ролике, опубликованном в разделе «сторис» в Instagram футболиста, видно, как Рэмзи собирает перепуганных утят в пустом бассейне и складывает их в корзинку. После этого он отнес птиц к ближайшему водоему, где и выпустил их на волю.

Как отмечает телеканал «Звезда», при транспортировке утят к пруду у Рэмзи возникли сложности. Одна из птиц выпала из корзинки и попыталась сбежать. Футболисту пришлось побегать за утенком, при этом он не должен был растерять из корзины других пернатых. В итоге «миссия» была выполнена успешно, и утята вместе с мамой благополучно были выпущены в водоем.

В мае сообщалось, что в Москве полицейский спас выводок утят, провалившийся в канализацию через решетку водостока.