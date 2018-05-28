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Полицейский в Москве спас упавший в канализацию выводок утят

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Фото: Global Look Press/Konstantin Mikhailov
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Сотрудник правоохранительных органов в Москве спас выводок утят, провалившийся в канализацию через решетку водостока. Инцидент произошел в Москве на улице Академика Королева.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, утка суетливо бегала возле решетки канализации, куда провалились птенцы. Для спасения утят прибыли неравнодушные прохожие. Они соорудили из ветки, проволоки и пакета самодельный сачок, с помощью которого удалось достать из канализации только одного утенка.

Позже на место прибыл экипаж ДПС. Один из полицейских снял китель и спустился в яму, откуда он смог достать всех утят. Однако во время «спасательной операции» автомобиль Mercedes сбил утку, в результате чего птица погибла. Водитель иномарки не заметил знаки, которые ему подавали прохожие. Одна из семейных пар согласилась взять утят под опеку.

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