Полицейский в Египте поймал упавшего с пятого этажа ребенка

Сотрудник правоохранительных органов Египта спас жизнь пятилетнему ребенку, сорвавшемуся с пятого этажа, поймав его. Об этом сообщает BBC.

Инцидент произошел в городке Асьете. Полицейский охранял банк, когда заметил, что ребенок выпал из окна пятого этажа здания. Он успел молниеносно среагировать на ситуацию и в последний момент подхватил его на руки.

Как сообщает телеканал «Звезда», ребенок не пострадал, а правоохранитель отделался небольшими ушибами.