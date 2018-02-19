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Полицейский спас провалившегося под лед ребенка в Тверской области

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Участкового наградят за спасение ребенка, чуть не утонувшего в полынье реки Западная Двина в Тверской области.

Семилетний мальчик провалился под лед и начал тонуть. В этот момент поблизости оказался полицейский, который возвращался в отдел после работы в жилом секторе и ехал по мосту через реку. Увидев ребенка, участковый Сергей Колосков бросился ему на помощь. Он подполз к полынье и вытащил мальчика, сообщают «Тверские ведомости».

Пострадавшего доставили в районную больницу для оказания необходимой медицинской помощи.  

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев подписал указ о награждении участкового медалью МВД России «За смелость во имя спасения».

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