Полицейский спас провалившегося под лед ребенка в Тверской области

Участкового наградят за спасение ребенка, чуть не утонувшего в полынье реки Западная Двина в Тверской области.

Семилетний мальчик провалился под лед и начал тонуть. В этот момент поблизости оказался полицейский, который возвращался в отдел после работы в жилом секторе и ехал по мосту через реку. Увидев ребенка, участковый Сергей Колосков бросился ему на помощь. Он подполз к полынье и вытащил мальчика, сообщают «Тверские ведомости».

Пострадавшего доставили в районную больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев подписал указ о награждении участкового медалью МВД России «За смелость во имя спасения».