Тренер сборной Панамы пообещал выпить две бутылки водки и побриться

Главный тренер панамской сборной по футболу Эрнан Дарио Гомес пошутил, что выпьет две бутылки водки, если его команда выйдет в плей-офф чемпионата мира.

«Я выпью две бутылки водки. Нет, нет... Шучу, мы же профессионалы», — цитирует его «Спорт-Экспресс». Он также отметил, что в честь победы можно было бы побрить голову наголо, но тут же добавил, что футболисты не станут этого делать.

ЧМ-2018 проходит в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. На мундиале Панама выступает в группе G вместе с командами из Туниса, Англии и Бельгии.

Накануне, 17 июня, сборная Бразилии сыграла вничью с командой Швеции в первом матче группового этапа ЧМ. Встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 1:1.