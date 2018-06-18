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Тренер сборной Панамы пообещал выпить две бутылки водки и побриться

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Фото: REUTERS/Francois Lenoir
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Главный тренер панамской сборной по футболу Эрнан Дарио Гомес пошутил, что выпьет две бутылки водки, если его команда выйдет в плей-офф чемпионата мира.

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«Я выпью две бутылки водки. Нет, нет... Шучу, мы же профессионалы», — цитирует его «Спорт-Экспресс». Он также отметил, что в честь победы можно было бы побрить голову наголо, но тут же добавил, что футболисты не станут этого делать.

ЧМ-2018 проходит в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. На мундиале Панама выступает в группе G вместе с командами из Туниса, Англии и Бельгии.

Накануне, 17 июня, сборная Бразилии сыграла вничью с командой Швеции в первом матче группового этапа ЧМ. Встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 1:1.

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