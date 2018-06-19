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Эрмитажный кот Ахилл предскажет итоги матча Россия-Египет на ЧМ-2018

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Фото: ТАСС/Данила Шостак
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Эрмитажный кот-оракул Ахилл предскажет победителя в матче между сборными России и Египта 19 июня.

Новое «предсказание» Ахилл будет делать в Эрмитаже, пишет «РИА Новости». Сам матч между командами состоится на стадионе «Санкт-Петербург» в 21:00.

13 июня кот предсказал победу сборной России в матче против команды Саудовской Аравии на открытии чемпионата мира по футболу 2018 года, выбрав миску с кормом, рядом с которым стоял флаг нашей страны.

Кот Ахилл не первый раз является оракулом футбольных матчей. В 2017 году он верно предсказал результаты трех из четырех игр Кубка конфедераций, которые проходили в Санкт-Петербурге. 

Россия впервые принимает чемпионат мира по футболу ФИФА, финальная часть которого стартовала 14 июня и продлится до 15 июля 2018 года. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах России.

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