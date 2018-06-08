Карта погоды в городах ЧМ-2018 появилась на сайте Гидрометцентра

На сайте Гидрометцентра появилась карта погоды для 11 российских городов, в которых пройдет чемпионат мира по футболу.

По словам главы ведомства Романа Вильфанда, погода будет обновляться с шагом в час. Вся информация в разделе сайта написана на русском и английском языках.

8 июня в продажу поступили последние 100 тыс. билетов на все матчи предстоящего мундиаля. Чемпионат мира – 2018 по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. В группе А россияне сыграют с командами Саудовской Аравии (14 июня, Москва), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).