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Карта погоды в городах ЧМ-2018 появилась на сайте Гидрометцентра

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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На сайте Гидрометцентра появилась карта погоды для 11 российских городов, в которых пройдет чемпионат мира по футболу.

По словам главы ведомства Романа Вильфанда, погода будет обновляться с шагом в час. Вся информация в разделе сайта написана на русском и английском языках.

8 июня в продажу поступили последние 100 тыс. билетов на все матчи предстоящего мундиаля. Чемпионат мира – 2018 по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. В группе А россияне сыграют с командами Саудовской Аравии (14 июня, Москва), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).

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