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Ремонт дорог в Санкт-Петербурге завершили к ЧМ-2018

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Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov
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Дорожная сеть Санкт-Петербурга готова к чемпионату мира по футболу. В Смольном отчитались о завершении ремонта улиц.

Всего к мундиалю отремонтировали более миллиона квадратных метров асфальта. В первую очередь работы проводились на тех участках дорог, которые будут активно использоваться в маршрутах следования клиентских групп FIFA. Об этом сообщает телеканал «78» со ссылкой на городской комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

Ремонт прошел на Невском, Коломяжском и Владимирском проспектах, на набережной Фонтанки, Карповки и Лебяжьей канавки, а также на других дорогах. Подрядчики благоустроили площадь Восстания и привели в порядок подъезды к тренировочным площадкам в Павловске и Ломоносове.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах. По предварительным оценкам, Россию за время мундиаля посетят 1,5 млн болельщиков из разных стран.

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