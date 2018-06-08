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Браки болельщиков ЧМ-2018 пообещали регистрировать в Казани вне очереди

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Загсы Казани планируют регистрировать браки между болельщиками чемпионата мира по футболу 2018 вне очереди. Об этом сообщила глава Управления ЗАГС кабмина Республики Татарстан Альбина Шавалеева на пресс-конференции 6 июня.

Все желающие официально зарегистрировать свои отношения болельщики смогут это сделать вне очереди в загсах Казани. Зарегистрировать брак смогут любые болельщики вне зависимости от места жительства.

При этом, если пожениться захотят иностранные гости ЧМ, то вопрос обещают решить максимально быстро, при условии, что будут предоставлены все необходимые документы, сообщает ProKazan.ru.

По словам представителя загса, Казань готова к тому, чтобы в период проведения матчей в республике родилось больше новых семей.

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