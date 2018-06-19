Тренер прокомментировал игру англичан в матче с Тунисом на ЧМ-2018

Сборная Англии по футболу была фаворитом матча, однако допустила в игре ряд ошибок. Об этом заявил главный тренер латвийского футбольного клуба «Елгава», бывший главный тренер юношеской сборной РФ по футболу Равиль Сабитов.

«Англия в начале игры имела большое количество голевых моментов и могла забить уже минуте к десятой уже четыре мяча. На мой взгляд, ошибка англичан состояла в том, что после этого (первого гола. — Ред.) они сразу сбавили обороты и начали играть на удержание счета, тем самым, отдав инициативу Тунису», — заявил Сабитов в беседе с НСН. Он добавил, что именно поэтому Тунис получил возможность забить гол в ворота Англии по пенальти.

Встреча сборный Англии и Туниса по футболу прошла в рамках группы G ЧМ-2018 18 июня в Волгограде и завершилась со счетом 2:1 в пользу англичан. Голы со стороны победителей забил Харри Кейн, от Туниса — Фетани Сасси. Следующий матч сборной Англии пройдет 24 июня против сборной Панамы, а после этого они сыграют 28 июня против команды Бельгии. ЧМ-2018 по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля.