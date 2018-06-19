Прямой эфир
Сюжет:

Казанские пенсионерки сшили лоскутные портреты Неймара и Роналду к ЧМ-2018

0
Фото: Global Look Press/Marius Becker
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пожилые жительницы Казани создали серию произведений лоскутного шитья к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом рассказал директор дома дружбы народов Татарстана Ирек Шарипов. Об этом сообщает RT.

Всего на посвященной футболу выставке представлено около десятка работ, среди которых есть изображения форварда сборной Бразилии Неймара, а также нападающего мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду, пишет НСН.

«У нас бабушки тоже интересуются футболом и отразили это в своем творчестве. Они члены клуба лоскутного шитья и очень живо откликаются на мировые события, в том числе и на спортивные», — цитирует ТАСС слова Шарипова.

ЧМ-2018 по футболу проходит в России с 14 июня и продлится до 15 июля. Криштиану Роналду был признан лучшим игроком матча Португалия–Испания, который прошел 15 июня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Моуринью дал прогноз на матч ЧМ-2018 Россия–Египет
Форвард Египта Салах сообщил о готовности к матчу с Россией на ЧМ-2018

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017