Казанские пенсионерки сшили лоскутные портреты Неймара и Роналду к ЧМ-2018

Пожилые жительницы Казани создали серию произведений лоскутного шитья к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом рассказал директор дома дружбы народов Татарстана Ирек Шарипов. Об этом сообщает RT.

Всего на посвященной футболу выставке представлено около десятка работ, среди которых есть изображения форварда сборной Бразилии Неймара, а также нападающего мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду, пишет НСН.

«У нас бабушки тоже интересуются футболом и отразили это в своем творчестве. Они члены клуба лоскутного шитья и очень живо откликаются на мировые события, в том числе и на спортивные», — цитирует ТАСС слова Шарипова.

ЧМ-2018 по футболу проходит в России с 14 июня и продлится до 15 июля. Криштиану Роналду был признан лучшим игроком матча Португалия–Испания, который прошел 15 июня.