Маккартни поблагодарил сборную Англии за «подарок на день рождения»

Бывший участник группы Beatles, известный британский музыкант Пол Маккартни поблагодарил сборную Англии по футболу за победу в матче с командой Туниса и назвал ее «подарком» на свое 76-летие.

На своей странице в социальной сети Instagram музыкант написал, что в восторге от игры сборной Англии и поблагодарил их за такой подарок к своему дню рождения.

Сборная Англии обыграла команду Туниса в матче группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча группы G в Волгограде завершилась со счетом 2:1. В команде победителя дважды забил нападающий лондонского «Тоттенхэма» Харри Кейн, у Туниса с пенальти отличился Фертани Сасси.