Черчесов прокомментировал игру сборной России в матче с египтянами

Российские футболисты понимали, как играть против египетского форварда Мохаммеда Салаха в матче ЧМ-2018. Так прокомментировал тренер сборной Станислав Черчесов успех россиян в матче с командой Египта.

Россияне во вторник обыграли сборную Египта со счетом 3:1 во втором матче группового этапа ЧМ, практически гарантировав себе выход в плей-офф чемпионата.

«Вопрос Салаха тоже надо было решать. Жирков дал добро на матч, он несколько дней был не в том состоянии. Мы четко понимали, как против него действовать. Всё задуманное нам удалось», — отметил тренер сборной России на пресс-конференции после окончания матча.

По словам Черчесова, эта победа была важна для команды в психологическом плане.

«Нам надо было выиграть, чтобы решить свои задачи. Понятно, что египтянам нужно было побеждать. Это разные психологические полярности», — сказал он.

25 июня сборная России встретится с командой Уругвая. Матч пройдет в Самаре.