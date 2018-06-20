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Черчесов прокомментировал игру сборной России в матче с египтянами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Российские футболисты понимали, как играть против египетского форварда Мохаммеда Салаха в матче ЧМ-2018. Так прокомментировал  тренер сборной Станислав Черчесов успех россиян в матче с командой Египта.

Шаг в сторону плей-офф
В случае успешной игры с командой Египта сборная России обеспечит себе место в 1/8 финала ЧМ-2018

Россияне во вторник обыграли сборную Египта со счетом 3:1 во втором матче группового этапа ЧМ, практически гарантировав себе выход в плей-офф чемпионата. 

«Вопрос Салаха тоже надо было решать. Жирков дал добро на матч, он несколько дней был не в том состоянии. Мы четко понимали, как против него действовать. Всё задуманное нам удалось», — отметил тренер сборной России на пресс-конференции после окончания матча.

По словам Черчесова, эта победа была важна для команды в психологическом плане. 

«Нам надо было выиграть, чтобы решить свои задачи. Понятно, что египтянам нужно было побеждать. Это разные психологические полярности», — сказал он.

25 июня сборная России встретится с командой Уругвая. Матч пройдет в Самаре. 

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